الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي في الضالع

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من إحباط عملية تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع، رغم الهدنة الأممية.

وحاولت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع في قطاعي صبيرة والفاخر، شمالي محافظة الضالع، حسبما أكد مصدر أمني لـ “سبتمبر نت”.

وشدد المصدر أن قوات الجيش اليمنى أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأكد أن قوات الجيش اليمني على أتم استعداد للتعامل مع محاولات المليشيا للتسلل في مختلف جبهات المحافظة اليمنية .

وفي وقت سابق أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن قوات الجيش ستدخل صنعاء في القريب العاجل، سواء كان ذلك عن طريق الحرب، أم الطرق السلمية.

وأوضح في بيان، أصدره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن ميلشيا الحوثي الإرهابية، لم تلتزم بالهدنة الأممية، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجيش خسر عددًا من الشهداء والجرحى خلال تلك الفترة.

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وحسب البيان قال الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن الجيش مع السلام، ويمد أيديه للسلام، متابعًا: “وكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها، وسندخل صنعاء حربا أو سلما”.

وأكد أن الشعب اليمني مدين للشهداء الأبطال، والذين يقدمون أرواحهم في سبيل الوطن، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الأبطال في الجبهات.