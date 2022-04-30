حارق الكلب.. البيئة تنسق مع الجهات الأمنية للتعرف علىه ومعاقبته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد صالح عبدالمحسن بن دخيّل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء للحيوان باستخدام الألعاب النارية.
وقال ابن دخيل في تغريدة له عبر تويتر: تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية حارق الكلب، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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