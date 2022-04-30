اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر‎ السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

و خلال الاتصال تم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم.