قياس السكري والضغط للمصلين

نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي ممثلا بالتوعية الصحية وبمشاركة المتطوعين حملات تطوعية للمعتمرين وزائري المسجد النبوي وللمواطنين في بعض المواقع في المدينة لقياس الضغط والسكر والتوعية الصحية حول بعض البرامج الغذائية والإجراءات التي على المريض اتباعها في شهر رمضان.

إجراءات صحية

وبدأت الحملة التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان في المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى مثل قباء والقبلتين والميقات لتوعية المصلين والمعتمرين وقياس العلامات الحيوية لهم وتقديم بعض المعلومات المهمة حول الإجراءات الصحية وتنفيذ عدد من المبادرات الصحية.

واستفاد من الفرق التطوعية في حملاتها أكثر من 10 آلاف مستفيد خلال أسبوع واحد فقط، إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي يتم استقبالها في المساجد التي يتوافد عليها المصلون في المدينة بشهر رمضان.

كان تجمع المدينة المنورة الصحي كشف عن تمكّن مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من خدمة 15.011 مستفيدا خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وبين التجمع أن مركز الصافية استقبل الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد، وقدم الخدمة الطبية اللازمة لهم، حيث يعد مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد.

يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي، عزز من جاهزية المركز؛ لتوفير الرعاية الصحية لزوار مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية.