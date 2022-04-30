فرق تدخل لخدمة زائري المسجد النبوي

عملت إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة على تنفيذ خطتها لشهر رمضان ضمن الجهات التي استعدت مسبقًا لإعداد خططها وبرامجها في شهر رمضان ومراعاة الكثافة العددية التي يشهده المسجد النبوي من زيادة بأعداد الزائرين والمصلين حيث تمركزت فرق قوى التدخل من الدفاع المدني بعدد من القوى البشرية والآلية بمواقع عديدة للقيام بمهامهم المختلفة من الإطفاء والنقل والحفاظ على سلامة الزائرين، وذلك بالتمركز في جميع النقاط التي تشمل جميع جوانب وساحات المسجد النبوي.

وتقوم فرق الدفاع المدني بحملات تفتيشية للفنادق ودور الإسكان للمحافظة على سلامة المعتمرين والزائرين، ويعد شهر رمضان احد المواسم التي يتزايد فيها أعداد الزوار والمعتمرين حيث تتكاتف القوى وتتهيأ وفق خطط معدة مسبقًا بعد صدور خطة الطوارئ بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بجميع إمكانياتها البشرية والمعدات والآليات.

كما تقوم إدارة الدفاع المدني بتكثيف جهودها وزيادة العمل خلال العشر الأواخر في تقديم جميع الخدمات وتجهيز قواها العاملة في ساحات المسجد النبوي والاستعداد التام والكامل في تنفيذ جميع الخطط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية وإمارة المنطقة إضافة إلى التكاتف مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والتطوعية لتنفيذ جميع الخدمات من أجل راحة المصلين وقاصدي المسجد النبوي.