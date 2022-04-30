البحث عن محرق الكلب بالألعاب النارية

‏قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل إن الوزارة تابعت المقطع المتداول لقيام شخص بالاساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



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