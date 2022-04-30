5 آلاف كادر لاستقبال العيد بالمدينة

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الفطر، وذلك من خلال توزيع الأعمال إلى جزءين رئيسيين يشملان المنطقة المركزية بشكل خاص والمدينة بشكلٍ عام، وقد احتوت الاستعدادات على أعمال النظافة المستمرة في المنطقة المركزية، وتكثيف أعمال النظافة والرقابة بها، ومن جانب المدينة في تجهيز وصيانة وتهيئة الحدائق العامة وملاعب الأطفال والساحات العامة والخضراء للزوار والمتنزهين، بالإضافة إلى تخصيص فرق طوارئ لصيانة الحدائق وملاهي الأطفال على مدار الساعة، حرصا على راحة وسلامة مرتادي تلك الأماكن. ويعمل لتحقيق ذلك ما يزيد على 5428 من الكوادر البشرية المتخصصة، و650 معدةٍ وآلية، و60 مراقباً ميداني، وبتنسيق مباشر ودائم بين كافة الإدارات المعنية، لضمان استمرارية أعمال النظافة العامة ونظافة دورات المياه في الحدائق والمماشي، والتأكد من جودة الإنارة في الطرق الرئيسية الشوارع والميادين.

من جهة أخرى أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة، استعداداتها لإقامة احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام، التي ستقام تحت عنوان «فرحتكم أمانة» بمنطقة رئيسية بحديقة الملك فهد، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى شراكة الأمانة مع جمعية مراكز الأحياء لتجهيز أكثر من ثلاثين موقعاً لإقامة احتفالات الأحياء.