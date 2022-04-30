دول أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات، السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أفادت الكويت أن هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت عدم ثبوث رؤية هلال شهر شوال.. ويوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته "كونا".

قطر والبحرين وتركيا

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ الموافق 2 مايو 2022م ، بحسب وكالة أنباء البحرين.

كما أعلنت تركيا أيضا أن الاثنين أول أيام العيد.

العراق وفلسطين

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

مصر ولبنان

وفي مصر، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام، أن غداً 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، والاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد 1 مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الاثنين 2 مايو 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443".