تكليف الربيعة برئاسة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

صدر أمس السبت، قرار بتكليف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وكان الربيعة قد تولى سابقا مهام وزير التجارة، ثم وزير الصحة وقت تفشي جائحة كورونا.



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