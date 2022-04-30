شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يهنئ الملك بنجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل دعم سخي شهدته الرئاسة وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أثمر بعد عون الله وتوفيقه في تهيئة أجواء روحانية تعبدية صحية وآمنة تراعي تطلعات القاصدين من أنحاء العالم.

وسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء لدعمهم المتواصل لكل ما فيه خير البلاد والعباد، واهتمامهم الدائم بالتطوير المتواصل لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.