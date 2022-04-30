شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك (١٤٤٣) هـ، وسط تكامل لمخرجات أعمال كافة وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعاون مشترك مع كافة الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الرئيس العام: إن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تكللت بالنجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -أعزها الله- حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة خدمية متكاملة تراعي معايير الجودة العالمية مما أسهم في مواصلة سلسة نجاحات المملكة العربية السعودية في إدارة منظومة الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، مشيراً أن الحرمين الشريفين استقبلت وفود المصلين والمعتمرين وفق خدمات أُوجدت للتسهيل على كافة القاصدين.

وأكد أن الرئاسة راعت في خدماتها الميدانية والإدارية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة حيث سخرت كافة الجهود لتجويد أعمال التخطيط والتنفيذ لخدمات ومبادرات خدمية وتقنية وتوجيهية إرشادية وإعلامية تعمل على توفير منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم وتحسّن من تجربتهم عند أداء النسك والعبادات بالحرمين الشريفين.

واختتم تصريحه بدعاء المولى القدير عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود خير الجزاء على ما يوليانه من إهتمام بالغ بكل ما من شأنه التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزائرين.