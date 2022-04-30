شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً من أمير قطر هنأه خلاله بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد مع سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.