شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 60% من المواطنين سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول مع من سيقضي المواطنون صباح العيد، حيث شارك في الاستطلاع 1027 من المشاركين، وجاءت نتائجه على النحو التالي: 60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة الوالدين، والزوجة، والأبناء، والأخوة والأخوات، فيما يقضي 35% في تجمع مع العائلة الكبيرة الأعمام وأبناء الأعمام، و3% سوف ينامون بعد صلاة العيد مباشرة كي لايتأثر برنامج نومهم، و2% في العمل.

وسيحتفل 80% المواطنين بالعيد بالاجتماع في استراحة - مزرعة مع عدد من الأقارب مثل الأعمام وأولادهم، و14% سيشاركون في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في مدينتهم، و3% سيشاركون في فعالية العيد في مدن أخرى، فيما يفضل 3% السفر خارج المملكة.