رئيس دورتموند: هذا البند أفشل انتقال هالاند إلى مانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - كشف هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند عن سر نجاح أسود الفيستيفال في التفوق على مانشستر يونايتد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند قبل عامين ونصف.

وظفر النادي الألماني بتوقيع المهاجم الشاب في ديسمبر 2019، قادمًا من سالزبورج النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، ليصبح هدافًا للفريق منذ ذلك الوقت.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشار فاتسكه إلى السبب الرئيس في عدم قدرة المان يونايتد على خطف هالاند من سالزبورج.

وقال رئيس دورتموند: «لقد وافقنا على وضع شرط جزائي في عقد هالاند، وإلا لذهب حينها إلى مانشستر يونايتد».

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في ذلك الوقت برفض إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي حينها، وضع شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب، لينسحب في النهاية من الصفقة.

جدير بالذكر أن هالاند في طريقه لمغادرة دورتموند بنهاية الموسم عبر دفع قيمة الشرط الجزائي، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي، جار اليونايتد.

من جهة أخرى، أقر هانز يواكيم فاتسكه باهتمام أسود الفيستيفال بضم المهاجم الشاب كريم أديمي من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأبرزت شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا» تصريحات فاتسكه الذي قال: «إذا انضم أديمي إلينا، فلن يكون في عقده شرط جزائي».

ورفض فاتسكه البوح بالكثير من التفاصيل عن الصفقة المنتظرة، مشيرًا إلى إظهار الدولي الألماني رغبته في ارتداء قميص أسود الفيستيفال، وهو ما يدفع النادي لمحاولة إنجاز التعاقد في أقرب وقت ممكن.

في سياق آخر، اعترف رئيس دورتموند باهتمام ناديه بضم نيكو شلوتيربيك، مدافع فرايبورج الألماني، قائلاً: «لقد ظهر بشكل مميز في الأشهر القليلة الماضية، ولديه سلوك جيد وثقة بالنفس قبل كل شيء، وتقديرنا له ليس سرًا». وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا بإتمام دورتموند اتفاقه مع فرايبورج، بشأن ضم المدافع الألماني الشاب.