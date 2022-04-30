بالأرقام.. مبابي الأكثر استفادة من هدايا نيمار

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن كيليان مبابي من تسجيل ثنائية خلال تعادل فريقه باريس سان جيرمان مع مضيفه ستراسبورج (3-3)، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وتأتي المباراة بعدما توج سان جيرمان بطلاً للدوري قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن مبابي سجل 14 هدفًا في الدوري الفرنسي من صناعة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويعد مبابي الأكثر استفادة بين لاعبي الفريق الباريسي من تمريرات المهاجم البرازيلي على مدار مسيرته داخل ملعب حديقة الأمراء.

وحول الدولي الفرنسي 14 تمريرة من صناعة نيمار إلى داخل الشباك، أكثر من أقرب ملاحقيه، إيدنسون كافاني، الذي سجل 8 أهداف بمساعدة المهاجم البرازيلي.

ويحتل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا المركز الثالث (3)، يليه الألماني جوليان دراكسلر والبرازيلي ماركينيوس بهدفين لكل منهما.

جدير بالذكر أن نيمار صنع 37 هدفًا لزملائه في الفريق الباريسي بالدوري الفرنسي منذ انضمامه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.