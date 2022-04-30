مصير غامض لألفيس مع «البلوجرانا»

محمد بن مسعود - الدمام - يحيط الغموض بمصير البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن لبرشلونة، إذ ينتهي عقده في صيف 2022 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مصير ألفيس في برشلونة لا يزال غامضًا، مع أن الموسم ينتهي عقب 3 أسابيع فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفيس يجهل مصيره، إذ لم يبلغه النادي بأي جديد أو يتواصل مع وكلائه لمناقشة إمكانية استمراره.

وأوضحت أنه بعد تجديد عقد سيرجي روبرتو لموسم واحد، يبدو أن مصير ألفيس يعتمد على مستقبل سيرجينو ديست، ومدى تحرك برشلونة للتعاقد مع جناح أيمن جديد.

وذكرت أن ألفيس أعلن نيته البقاء لموسم آخر في مؤتمر صحفي، لكن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا قال إن القرار لم يتخذ بعد.