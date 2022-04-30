لوبيتيجي: مشكلتنا المعتادة تكررت أمام قادش

محمد بن مسعود - الدمام - صرح جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد أمام قادش (1-1) ضمن منافسات الليجا. وأضاف أنه بالرغم من «البداية الجيدة»، لم يكن إشبيلية منذ الدقيقة 20 «على مستوى المهمة، لا بالكرة ولا دونها».

وتابع في مؤتمر صحفي: «لم نستحق الفوز.. لم نخسر، لكننا لم نفز».

وواصل «عندما نخوض مباراة من هذا القبيل، فأنا مسؤول. نشعر بالحزن لأن نقطتين أفلتتا من بين أيدينا. عندما نسجل مبكرًا من الصعب علينا أن نحافظ على تركيزنا، واليوم حدث ذلك لنا مرة أخرى».

ويعتقد لوبيتيجي أن «فقد» الكرة «كان بسبب قرارات سيئة»، وأنه عند حدوث ذلك «تأتي الشكوك ويتقدم المنافس»، وهو ظرف «يغير الديناميكيات».

وأردف «لم يكن الفريق جيدا عندما يتعلق الأمر بالكرة»، مشددا على أن قادش «لم يصنع أي فرص بالكاد»، لكن إشبيلية «لم يسبب أي ضرر» أيضا للخصم.

لكنه ختم بأن فريقه «يتمتع بالأداء الجيد والصرامة»، وهو ما سيظهره «في الجولات الأربع المتبقية».