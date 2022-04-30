محمد بن مسعود - الدمام - صرح جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد أمام قادش (1-1) ضمن منافسات الليجا. وأضاف أنه بالرغم من «البداية الجيدة»، لم يكن إشبيلية منذ الدقيقة 20 «على مستوى المهمة، لا بالكرة ولا دونها».
وتابع في مؤتمر صحفي: «لم نستحق الفوز.. لم نخسر، لكننا لم نفز».
وواصل «عندما نخوض مباراة من هذا القبيل، فأنا مسؤول. نشعر بالحزن لأن نقطتين أفلتتا من بين أيدينا. عندما نسجل مبكرًا من الصعب علينا أن نحافظ على تركيزنا، واليوم حدث ذلك لنا مرة أخرى».
ويعتقد لوبيتيجي أن «فقد» الكرة «كان بسبب قرارات سيئة»، وأنه عند حدوث ذلك «تأتي الشكوك ويتقدم المنافس»، وهو ظرف «يغير الديناميكيات».
وأردف «لم يكن الفريق جيدا عندما يتعلق الأمر بالكرة»، مشددا على أن قادش «لم يصنع أي فرص بالكاد»، لكن إشبيلية «لم يسبب أي ضرر» أيضا للخصم.
لكنه ختم بأن فريقه «يتمتع بالأداء الجيد والصرامة»، وهو ما سيظهره «في الجولات الأربع المتبقية».
كانت هذه تفاصيل خبر لوبيتيجي: مشكلتنا المعتادة تكررت أمام قادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.