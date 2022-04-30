روابط أوروبا تهاجم تعديلات دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - انتقدت روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا التعديلات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، خاصة زيادة عدد المباريات والاقتراح بتقديم مقعدين في البطولة لفريقين بناء على سجلهما التاريخي.

وقال كلاوس طومسون رئيس روابط الدوري الأوروبية في مؤتمر صحفي: «بطولات الدوري المحلية في أوروبا تمثل العمود الفقري لكرة القدم الأوروبية».

وذكر اليويفا أنه سيمدد حجم بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025 لتشمل 36 فريقًا بدلاً من 32 في النظام الحالي، وأن تقام البطولة بنظام دوري وليس بنظام المجموعات، ليصل عدد المباريات فيها إلى 100 مباراة.

وقال طومسون: «هذه الزيادة (في عدد المباريات) ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية، وتخدم أندية قليلة فقط».

وأشار طومسون إلى أن «المعيار الرياضي» المطبق حاليًا يجب أن يظل هو الطريق لتحديد المشاركين في البطولة الأوروبية البارزة، وألا يعتمد التأهل للبطولة على تاريخ أداء الفرق في الماضي بالبطولات الأوروبية وليس طبقًا للأداء في بطولات الدوري المحلية، ما يمثل أمانًا للفرق الكبيرة حال تعثرها في الدوري المحلي. وقال: «هذا هو قلب وروح كرة القدم (…) ولهذا يشعر المشجعون بالإثارة الكروية مطلع كل أسبوع».