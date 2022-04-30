خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.