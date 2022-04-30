محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد تبادل سمو ولي العهد مع سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني هاتفياً بقرب حلول عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.