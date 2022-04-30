آل رحمة: العفو الملكي السامي عن محكومين لفتة أبوية إنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب باللفتة الأبوية والإنسانية من لدنّ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

وأكّد آل رحمة أن العفو الخاص يأتي جرياً على عادة جلالة الملك المفدّى الكريمة في الأعياد والمناسبات الوطنية وحرصه على إتاحة الفرصة للمحكومين بالاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.

وأكّد آل رحمة على أن العفو الخاص من جلالته أدخل الفرحة في قلوب عشرات الأسر البحرينية والتي التمّ شملها وأفسح المجال أمام عشرات المحكومين لفتح صفحة جديدةٍ في حياتهم واستثمار الفرصة الممنوحة لهم للمشاركة الفاعلة في بناء أوطانهم وأسرهم.

في سياق متصل، أشاد النائب آل رحمة بإعلان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين في أحكام هذا القانون إلى 4188 مستفيداً.

وأكّد آل رحمة أن المضي في تطبيق العقوبات البديلة إنما يؤكّد على الإرادة الجادّة في تنفيذ توجيهات العاهل المفدى بالتوسّع في تطبيق هذا التشريع النوعي والمتطور وترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافّة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات.

مشيداً في ذات الوقت بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.