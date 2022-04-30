شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 174 متنزهاً وتنظيم 26 فعالية بالباحة خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها لعيد الفطر المبارك في مدن ومحافظات المنطقة، حيث أوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة المنظمة لاحتفال المنطقة بعيد الفطر الدكتور علي السواط أن الأمانة بدأت منذ وقت مبكر بتحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور الرئيسية وتركيب عقود الزينة والإضاءات الجمالية واللوحات وعبارات التهنئة، وتنفيذ أعمال الصيانة للإنارة والمسطحات الخضراء والطرق والأرصفة والنوافير والمجسمات الجمالية وألعاب الأطفال.

وأكد أن الأمانة هيأت أكثر من 174 متنزهًا وحديقة تتجاوز مساحاتها الإجمالية 8,2 ملايين متر مربع, إضافة إلى 35 ساحة بلدية وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد، موضحًا أنه تم تكثيف أعداد المراقبين الميدانيين للرقابة على الأسواق الاستهلاكية والمطابخ والمطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية ومحال الحلويات ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، كما تم تكثيف فرق النظافة والإصحاح البيئي في المنتزهات ومواقع الاحتفالات والأماكن العامة، دعايًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات خلال أيام العيد على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 أو عبر حساب الأمانة على تويتر.

من جهة أخرى، استعدت أمانة منطقة الباحة وبلدياتها المرتبطة لإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة عيد الفطر المبارك يبلغ عددها 26 فعالية تقام على مستوى المنطقة، أبرزها تنظيم احتفال أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر السعيد، وكذلك تجهيز 12000 ألف هدية لتوزيعها على الأطفال والأهالي.

وتضمنت التجهيزات تنفيذ عدد 1432 لوحة تهنئة بالعيد وفق الهوية البصرية الموحدة، تجاوزت مساحاتها الإجمالية 6000 متر مربع، إضافة إلى تجهيز عدد 18 شاشة تلفزيونية على المحاور الرئيسية للمدن، وتنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية على المباني والمعالم والمرافق البلدية والجسور والمرتفعات الجبلية بإجمالي 109100 متر طولي.

وبين أن الأمانة ستنفذ احتفال المنطقة بالعيد الذي سيقام في أول أيام العيد برعاية سمو أمير منطقة الباحة، على المسرح المكشوف في متنزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة، الذي يتضمن برنامجه كلمات خطابية وقصائد شعرية وطنية وعرضات شعبية وأوبريت غنائي في حب الوطن بعنوان "عاد عيدك يا بلادي", إضافة إلى فقرة الألعاب النارية، منوهًا أن المحافظات ستقيم احتفالات متزامنة على مدى أيام العيد، تشمل مهرجانات وفلكلورًا شعبيًا وألعابًا نارية وفعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية ومسابقات ومسرحًا للطفل، إضافة إلى زيارات للمرضى المنومين في عدد من المستشفيات وتوزيع الهدايا وباقات الورود على الأهالي والأطفال والمرتادين للمتنزهات والأماكن العامة.