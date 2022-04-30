الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت عدة دول عربية ، مساء السبت، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

السعودية

وكانت المحكمة العليا في المملكة اليوم أعلنت تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

الإمارات

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.

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الكويت

وفي الكويت، أعلنت الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، وعليه سيكون يوم الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين عيد الفطر.

البحرين وقطر ومصر

كما أعلنت البحرين وقطر ومصر أن الاثنين أول أيام عيد الفطر.

العراق وفلسطين

وأيضاً أعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضاً أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غداً هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين هو أول أيام عيد الفطر.