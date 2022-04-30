تكليف الربيعة بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صدر قرار اليوم السبت، بتكليف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك وفقاً لما أعلنت هيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تغريدة عبر حسابها في تويتر.

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