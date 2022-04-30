اخبار الخليج – «مكافحة الجرائم الاقتصادية»: القبض على شخص متلبس بقرصنة جهاز صراف آلي

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية من القبض على شخص أجنبي، إثر قيامه بقرصنة أحد أجهزة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك العاملة بالمملكة.

وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغاً من أحد البنوك يفيد بقيام شخص بوضع أجهزة إلكترونية داخل جهاز الصراف الآلي التابع للبنك بغرض الاستيلاء على أموال البنك والعملاء، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني متخصص انتقل إلى موقع البلاغ ، ما أسفر عن ضبط المذكور متلبساً أثناء ارتكابه الجريمة وبحوزته الأجهزة والأدوات التي وضعها في جهاز الصراف الآلي.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.