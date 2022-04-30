وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغاً من أحد البنوك يفيد بقيام شخص بوضع أجهزة إلكترونية داخل جهاز الصراف الآلي التابع للبنك بغرض الاستيلاء على أموال البنك والعملاء، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني متخصص انتقل إلى موقع البلاغ ، ما أسفر عن ضبط المذكور متلبساً أثناء ارتكابه الجريمة وبحوزته الأجهزة والأدوات التي وضعها في جهاز الصراف الآلي.
وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «مكافحة الجرائم الاقتصادية»: القبض على شخص متلبس بقرصنة جهاز صراف آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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