محمد بن مسعود - الدمام - قام وفد من لجنتي المرأة والشباب وفريق الانتماء الوظيفي في شركة نفط البحرين (بابكو) بزيارة عدد من أجنحة الأطفال بمستشفى الملك حمد الجامعي ومجمع السلمانية الطبي، وذلك خلال الأسبوع الماضي لتوزيع الهدايا على الاطفال المرضى وبث روح الفرح والبهجة في نفوسهم.

وجاءت هذه الزيارة مع اقتراب نسائم عيد الفطر السعيد، الذي يشكّل مناسبّة للفرح والسعادة للجميع وبخاصة الأطفال، حيث تعكس هذه البادرة حرص الشركة على الوفاء بدورها في تعزيز الشراكة المجتمعية وبث روح التآخي والمشاركة الانسانية، ودعم الأطفال المرضى. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد إلى جانب الأطفال وإسعادهم بالهدايا، وقدموا الشكر الجزيل لإدارة مستشفى الملك حمد ومجمع السلمانيّة الطبّي، معربين عن أمنياتهم بأن يتماثل الأطفال المرضى للشفاء قريباً ليعودوا إلى أسرهم ومنازلهم وهم بتمام الصحة والعافيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وفد من شركة نفط البحرين «بابكو» يزور أجنحة الأطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي ومجمع السلمانية الطبي لتوزيع هدايا العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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