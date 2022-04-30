محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وأفاد مراسل «العربية»، في وقت سابق اليوم، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية.

وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

كما طالبت ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. المصدر: العربية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – السعودية.. الأحد المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.