السعودية تعلن عن أول أيام العيد

تعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية وبذلك يكون يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

كما طالبت ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المختصة.