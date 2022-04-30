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الحج والعمرة تدعو المعتمرين المغادرين للالتزام بمواصفات أمتعة السفر

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دعت وزارة الحج والعمرة عموم المغادرين من ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

كما قامت الوزارة بالتعميم على جميع شركات العمرة بالتأكيد ومتابعة مغادرة المعتمرين بناءً على مواعيد رحلاتهم وضرورة توعيتهم بأحجام ومقاسات أمتعة السفر المسموح بها.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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