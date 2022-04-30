كما قامت الوزارة بالتعميم على جميع شركات العمرة السعودية بالتأكيد ومتابعة مغادرة المعتمرين بناءً على مواعيد رحلاتهم وضرورة توعيتهم بأحجام ومقاسات أمتعة السفر المسموح بها.
وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة تدعو المعتمرين المغادرين للالتزام بمواصفات أمتعة السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.