شرطة جدة تقبض على عصابة سرقت خزنة أموال

قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مواطنين سرقوا خزنة بداخلها مبلغ 30 ألف ريال، بعد أن كسروا الباب الخارجي لشقة سكنية، والاعتداء على ساكنها وتهديده بسلاح ناري والاستيلاء على مركبة والهرب بها. ولقد تم استرداد المركبة وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم واحالتهم إلى النيابة العامة.



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