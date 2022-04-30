عاجل.. بعد استطلاع الهلال قطر تعلن أول أيام العيد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قطر تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأكدت أن الاثنين أول أيام عيد الفطر. جاء ذلك حسبما أفادت العين الإخبارية في خبر عاجل. الوسوم قطر هلال شوال

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