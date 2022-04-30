وكيل الصحة: التطعيمات هي النجاح الأعظم في تاريخ الطب البشري

محمد بن مسعود - الدمام - قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة واستشاري الأمراض الوبائية الدكتور هاني جوخدار: منذ أكثر من 200 عام كانت ولا زالت التطعيمات هي النجاح الأعظم في تاريخ الطب البشري؛ فهناك لقاحات آمنة وفعالة لأكثر من 25 مرضًا تسببها الجراثيم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: بفضل من الله ومن ثم اللقاحات، انخفضت وفيات الأطفال حول العالم بما يزيد على 50% في العقدين الماضيين.
وتابع: بادر باستكمال تطعيمات أطفالك الأساسية لحمايتهم بحجز موعد عبر تطبيق صحتي في أقرب مركز صحي لمقر سكنك.
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