بيان مرتقب من المحكمة العليا عقب تعذر رؤية هلال شوال

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب الجميع بيان المحكمة العليا، وذلك عقب تعذر رؤية هلال شوال في المملكة .

وكانت المملكة قد نشرت في معظم الأماكن، لجانًا مساء اليوم لتحرى هلال شهر شوال.

كما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 30/4/2022م.

أخبار قد تهمك

وأهابت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.