مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن خالص التعازي إلى أفغانستان وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، متمنية الشفاء للمُصابين.
وأكدت مصر مجددًا أهمية تضافر الجهود كافة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بمختلف أشكالها وصورها.
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