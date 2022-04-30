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دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية يغادر جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف جدة اليوم.

 

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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