دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية يغادر جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف جدة اليوم. وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. أخبار قد تهمك

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