محمد بن مسعود - الدمام - رفع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب سعادة النائب عيسى الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللع، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو، « مهنئاً بهذه المناسبة جميع العمال في مختلف مواقع العمل نظير دورهم الكبير في تطوير مسيرة العمل بأعتبارهم محور التنمية الشاملة لكونهم يحتلون مكانة عالية في سياسات وخطط وبرامج المملكة التي تؤكد عليها الحكومة في ظل العهد الزاهر والمسيرة الاصلاحية لحضرة صاحب الجلالة».

وأكد أن احتفال مملكة البحرين بهذه المناسبة المهمة تعكس الحرص الكبير التي توليه حكومة مملكة البحرين بالعمال في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، لكونهم هم المحرك الرئيس للتطوير والاستدامة».

وأشاد الدوسري بجهود جميع العمال في مملكة البحرين نظير ماقدموه طيلة السنين الماضية والتي ساهمت جهودهم في الارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتهم العملية، بما يسهم في بناء ورفعة مملكة البحرين على الصعيدين المحلي والعالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النائب عيسى الدوسري: جهود عمالية مستمرة ساهمت بالارتقاء بمسيرة العمل الوطني نحو التنمية الشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.