لجان الترائي بمناطق المملكة في مواقعها المخصصة لتحري هلال شوال

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت قبل قليل لجان الترائي في مناطق المملكة، لمواقعها المخصصة لتحري هلال شوال.

وكان الرائي عبد الله الخضيري قال إن المعطيات تشير إلى أن هلال شهر شوال لن يرى مساء اليوم

يأتي هذا في الوقت الذي نشر فيه المرصد الفلكي في تمير، جانبا من الاستعدادات، حيث تتواجد الجالية الروسية.

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وتؤكد جميع المؤشرات في مرصد تمير، سهولة رؤية هلال شهر شوال في حالة وجوده.

وكانت المملكة قد نشرت في معظم الأماكن، لجانًا مساء اليوم لتحرى هلال شهر شوال.

كما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 30/4/2022م.

وأهابت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.