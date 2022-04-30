اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى وأمير دولة الكويت يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – في إطار الرعاية الملكية السامية وتنفيذًا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من مشاريع افتتاح وتأهيل 20 دارًا للعبادة

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