اخبار الخليج – في إطار الرعاية الملكية السامية وتنفيذًا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من مشاريع افتتاح وتأهيل 20 دارًا للعبادة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدور العبادة وإعمار بيوت الله، وتنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين، لافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجدًا للأوقاف السنية والجعفرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدًا بمدينة سلمان، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم عن افتتاح دارين للعبادة بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لخمسة من دور العبادة، لتضاف إلى قائمة دور العبادة التي تم الإعلان عن افتتاحها وترميمها وتأهيلها في وقت سابق.

وبهذه المناسبة، صرح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تشييد وإعمار وتهيئة دور العبادة كان على الدوام محل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يكفل إقامة العبادات بيسر وسكينة، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير لكافة المحسنين وأهل الخير المساهمين في بناء وصيانة عدد من المساجد، سعيًا لنيل شرف خدمة بيوت الله وفضيلة عمارتها.

وقد تم اليوم افتتاح دور العبادة التالية أسماؤها:

مدينة خليفة بمدينة خليفة و

علي شهاب بمنطقة الصالحية، كما تم الانتهاء من مشروع الصيانة الشاملة لدور العبادة: المؤمن في المنامة، أبو إبهام في منطقة عذاري، لطف الله في منطقة جد الحاج، المعتصم في منطقة صدد، عين سهلان في منطقة العكر. وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أتمت في وقت سابق افتتاح وترميم وتأهيل دور العبادة: أحمد الخاجة، وبريد المنصوري، ومجبل، وأحمد بن حسن، وعبدالرحمن بن عبدالوهاب، والرسول الأعظم، والثمن، والسيدة خديجة، والدراز الكبير، والعيد، والشيخ يعقوب، وسالم أبو عراق، والإمام الهادي، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 20 داراً للعبادة.

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لإعمار وتشييد دور العبادة، وحرص ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لبناء وإعادة تأهيل دور العبادة، مثمنًا دور المحسنين من الأهالي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق التكافل المجتمعي.

إلى ذلك ثمن السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها دور العبادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم الحثيث الذي تضطلع به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات الدينية ويمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية.