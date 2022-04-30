بلدية القليب تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت بلدية القليب استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1443 هـ، وجرت الاستعدادات بتكثيف أعمال معالجة التشوه البصري وأعمال النظافة العامة والصيانة للمرافق العامة وتزيين الطرق الرئيسية والفرعية بتركيب اللوحات المعلقة والإضاءات الجمالية، وتركيب الزينة، كما كثفت أعمالها بتجهيز المصليات والساحات العامة. وأكدت على أنه جرى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق التجارية بالقليب والهجر التابعة لها، وذلك وفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضح رئيس بلدية القليب المهندس محسن بن فهاد الشرافي، إن البلدية هيأت كافة محيط وساحات المصليات والجوامع بالقليب والهجر التابعة، لاستقبال المصلين وتهيئة مداخل ومخارج ومحيط الجوامع، كما شملت الأعمال بتهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها، وذلك بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات.

وذكر المهندس الشرافي بأن البلدية ممثلة بإدارة الخدمات كثفت أعمال الصيانة وتنظيف الحدائق العامة بكافة الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية لاستقبال الزوار، بالإضافة الى تكليف المراقبين الصحيين لتكثيف الحملات على محلات الحلاقة والحرص على جاهزيتها والتزامها بالاشتراطات الخاصة .