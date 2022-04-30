محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على 4 مواطنين سرقوا خزنة بداخلها 30 ألف ريال (30,000)، إثر كسر الباب الخارجي لشقة سكنية والاعتداء على ساكنها وتهديده بسلاح ناري والاستيلاء على مركبته والهرب بها . وتم استرداد المركبة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 4 مواطنين اقتحموا شقة سكنية وسرقوا 30 ألف ريال ومركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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