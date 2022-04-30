اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء يشيد بدور العمال في مملكة البحرين

وأكد سعادة الشيخ نواف بأن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس مدى اهتمام و تقدير حكومة مملكة البحرين بالعمال في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مهنئاً بهذه المناسبة جميع العمال في مختلف مواقع العمل وبالأخص العاملين في هيئة الكهرباء والماء، مشيداً بدورهم وجهودهم المبذولة في سير العمل بأعتبارهم محور التنمية الشاملة فهم يحتلون مكانة عالية في سياسات وخطط وبرامج المملكة التي تؤكد عليها الحكومة الرشيدة.
واشاد سعادة الرئيس التنفيذي بالاهتمام الذي يحظي به العمال في مملكة البحرين من قبل القيادة الحكيمة، وحرصهم على توفير فرص العمل الكريمة لهم وحماية حقوقهم وتوفير أوجه الرعاية لهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن جعل منهم يبذلون المزيد من الجهد والعطاء في سبيل بناء وتطور ونهضة مملكتنا الحبيبة.
وفي ختام حديثه شكر سعادة الشيخ نواف جميع العمال في مملكة البحرين والهيئة متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتهم العملية، راجياً من العلي القدير أن يوفقهم في كل مافيه خير ويسهم في بناء ورفعة مملكة البحرين على الصعيدين المحلى والعالمي.
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