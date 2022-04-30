اخبار الخليج – وزير شئون الكهرباء والماء: العمال العنصر الأهم في منظومة التطوير والركيزة الأساسية للتنمية

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الوزير ((ان العمال يعتبرون الركيزة الأساسية في جميع المشاريع التنموية في مملكة البحرين، مؤكدا بان الاحتفال بهذه المناسبة يعكس ويترجم تقدير المملكة في ظل القيادة الرشيدة بالعمال في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة، مهنئين جميع العمال في مختلف مواقع العمل وبالأخص العاملين في هيئة الكهرباء والماء، ومشيدا بدور العمال البحرينيين باعتبارهم محور التنمية الشامية ولهم مكانة متميزة في السياسات والخطط والبرامج الحكومية)).
وأضاف المبارك (( ان وزارة شئون الكهرباء والماء تقدر جهود العاملين في مختلف مجالات ونواحي عمل الهيئة والطاقة المتجددة ، وان ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال البنية التحتية للكهرباء والماء جاء ثمرة سواعد العاملين في القطاع)).
وثمن الوزير الاهتمام الذي يحظى به العمال في مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة باعتبارهم الثروة الحقيقة للوطن، وان هذا الاهتمام انعكس في جهد العمال وجهودهم وعطاءهم وبذلهم المزيد في سبيل بناء وتطور ونماء مملكتنا العزيزة.
وفي الختام تمنى وزير شئون الكهرباء والماء للعمال بمملكة البحرين المزيد من النجاح والتقدم والمزيد من الاسهام في رفعة ورقي وتطور المملكة في ظل قيادتها الرشيدة.
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