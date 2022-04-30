محمد بن مسعود - الدمام - بجهود متواصلة.. إستمرار إزاحة الرمال بالخط الدولي الرابط بين عدن وأبين

تستمر الفرق الفنية أعمال مشروع إزاحة الرمال من الخط الدولي الرابط بين العاصمة عدن والمحافظات الشرقية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور- المركز الرئيسي العاصمة عدن.

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وتواصل الفرق التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور تنفيذ أعمال مشروع إزاحة الرمال من خط عدن – العلم – دوفس بأبين.

وتعمل الجهة المنفذة على إزاحة الرمال تفادياً للحوادث بالخط الذي يعد من أكثر الخطوط تعرضا للزحف الصحراوي وتحركا للرمال عليه.

ويقول المعنيون في هذا المشروع اليومي والمستمر إن الأهم هو الحفاظ على حياة مستخدمي الطريق ومركباتهم وممتلكاتهم التي يمكن أن تتعرض للأذى بسبب زحف الرمال وتكدسها على الطريق.

جدير بالذكر أن الصندوق مستمر في عملية إزاحة الرمال من بقية المناطق المعرضة للزحف الصحراوي وتحرك الرمال إلى خطوطها الأسفلتية، والترتيبات الخاصة بهذا الشأن تسير بشكل يومي وفعال من أجل إزالة العوائق من الطرقات وفتحها أمام المسافرين.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.