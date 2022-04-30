محمد بن مسعود - الدمام - برعاية مدير عام المديرية , اختتام الدوري الرياضي للأحياء الشرقية من دار سعد

أُختُتِمَ في مديرية دار سعد , اليوم , كأسُ الدوري الكُرَوي للأحياء الشرقية من المديرية , والذي يأتي ضمن 8 فعاليات يُنفذها مشروع تعزيز التسامح المجتمعي في البلاد , وتموله منظمة البحث عن أرضية مشتركة , بالشراكة مع السُلطة المحلية . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وشَهِدت المباراة الخِتامية التي أُقيمت على ملعب حي غُليل , بين فريقي , الإنجاز والشهيد نادر , حماساً كُرَوياً وتشجيع جماهيري كبير لعُشاقِ الفريقين , لتنتهي المباراة بفوز فريق الإنجاز بهدفين , بينما سَجّل نَظِيرهُ هدفاً واحداً , وسط حضورٍ رسمي ومجتمعي . ويَسّتَهدفُ مشروع تعزيز التسامح المجتمعي , الفئات السُكانية المهمشة, والنازحين في محافظات متعددة , ضمن المشاريع الإنمائية المستدامة وتعزيز الدمج المجتمعي , حسب تصريح لمدير المشروع موسى الدهبلي .

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