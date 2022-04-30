القبض علي مقيم من الجنسية الباكستانية لنقله 13 مُخالِفة لنظام أمن الحدود بمكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لنقله (13) مخالفة لنظام أمن الحدود، (9) من الجنسية التشادية و(3) من الجنسية السودانية و(1) من الجنسية النيجيرية، وجرى إحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وشدد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و (996) في جميع مناطق المملكة.