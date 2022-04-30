تنبيهات بهطول أمطار رعدية على 3 مناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنِ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

جازان

كما نبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الباحة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها. ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.

تبوك

كما نبّه المركز من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبة انعدام في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء ومراكز الديسة وحالة عمار والمعظم والمنجور. وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.