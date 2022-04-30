اخبار الخليج – حميدان يطلع النائب الصالح على مبادرات استثمار خطة التعافي الاقتصادي لإدماج المواطنين في سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب السيد ممدوح عباس الصالح، واستعراض معه سبل تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمجالات التنمية والموارد البشرية الوطنية.

وخلال اللقاء، أطلع حميدان النائب الصالح على مستجدات تنفيذ مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير آليات توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص، وفي مقدمتها استثمار مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البحرينية، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما له من أثر إيجابي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد والارتقاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات من أفراد وأسر.