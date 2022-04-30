اخبار الخليج – «الاتحاد الحر» يهنئ بيوم العمال العالمي 2022 

محمد بن مسعود - الدمام - يتشرف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى عمال مملكة البحرين والعالم العربي ولجموع العمال في جميع انحاء العالم بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

ويؤكد الاتحاد الحر أن عمال البحرين يقدمون اليوم النموذج المثالي لضمان الحريات النقابية والعمالية، وفق مظلة تشريعية متطورة تحقق تطلعات العاملين في كافة القطاعات، وتضمن لهم حرية تأسيس النقابات والجمعيات والاتحادات العمالية دون انتقاص من الحريات التي يعرفها العالم أجمع وينشدها العمال على مر العقود الماضية.

ولم تكن هذه الحقوق والحريات لأن تتحقق إلا عبر رؤية مستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، قد انبثقت من المشروع الإصلاحي وتطورت على مدى عقدين من الزمن لتضع مملكة البحرين في مصاف أعرق الدول المنظمة للحقوق والحريات العمالية، وهو ما شهدت به منظمات دولية مرموقة.

كما ويهنئ الاتحاد الحر عمال البحرين والعالم أجمع بالعودة الآمنة للحياة الطبيعية بعد انحسار جائحة كورونا «كوفيد 19» التي استمرت لسنتين وأثرت على المجتمع والحياة وخاصة العمال وبيئة العمل والأقتصاد الوطني، فيما يشيد الاتحاد الحر ويفخر بما قدمته مملكة البحرين وحكومتها الرشيدة من سياسات رصينة وحكيمة استطاعت أن تعبر أكبر أزمة صحية واقتصادية ومجتمعية ألقت بظلالها على العالم أجمع في القرن الحالي، وتسببت في خسائر كبيرة لم تنتهي إلى اليوم، مؤكدا أن البحرين قد تجاوزت هذه الأزمة دون رجعة بإذن الله تعالى بحكمة قيادتها.

ويثمن الاتحاد الحر جهود فريق البحرين من العاملين بكافة القطاعات وفي القلب منهم القطاع الصحي الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حفظ صحة المواطن وأمن البحرين الشامل، مشيداً في الوقت ذاته بوعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات والتدابير الصحية الخاصة بمكافحة الجائحة، بما أثمر عن تخطي تلك الأزمة العالمية، وباتت البحرين نموذجا يحتذى به في التعامل مع كوفيد 19.

ويطالب الاتحاد الحر بهذه المناسبة العمالية الأهم لعمال الوطن، بضرورة الإهتمام بحقوق العمال وتوفير الضمانات الخاصة بحقوق المتقاعدين والحفاظ على استدامة صناديق التقاعد وضمان الشفافية في حساباتها وإشراك العامل في إدارتها ورفع أداءها بما يكفل عدم حدوث مشكلات في المستقبل تهدد حقوق المواطن ومكتسباته.

ويثمن الاتحاد الحر جهود الحكومة الموقرة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، بعدة مبادرات كان أبرزها دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، وتأجيل أقساط القروض، وكذلك مبادرات صندوق العمل تمكين التي أنقذت عشرات الشركات خلال الجائحة.

ويعرب الاتحاد الحر عن وقوفه إلى جانب أشقاءه من العمال في فلسطين ضد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل الاحتلال الغاشم، بشكل يومي لم يتوقف حتى خلال الإحتفال بيوم العمال العالمي.

كما يهنئ الاتحاد الحر المرأة العاملة في مملكة البحرين ودول العالم، ويؤكد وقوفه الدائم مع حقوق المرأة العاملة ومساندته لقضاياها، مشيداً في الوقت ذاته بتشريعات مملكة البحرين الداعمة للمرأة والتي باتت نموذجاً في المنطقة غير مسبوق يشار إليه بالبنان في كافة المنتديات الدولية.