اخبار الخليج – «تعافي»..  برنامج جديد لتأهيل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن إضافة برنامج «تعافي» الذي تشرف عليه جمعية التعافي من المخدرات إلى جدول برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
وبموجب القرار يضاف بند جديد برقم (7) إلى جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.
وأشار إلى أن على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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